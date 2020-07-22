Перечень подпадающих под льготы на НДС медизделий будут пересматривать ежегодно

Министерство здравоохранения РФ, Минпромторг и Федеральная таможенная служба будут ежегодно пересматривать перечень медицинских изделий, освобожденных или не облагающихся налогом на добавленную стоимость (НДС), установленный постановлением Правительства РФ №1042 от 30 сентября 2015 года. Ранее предполагалось, что аудит применения норм будет проводиться раз в три года. Министерство здравоохранения РФ, Минпромторг и Федеральная таможенная служба будут ежегодно пересматривать перечень медицинских изделий, освобожденных или не облагающихся налогом на добавленную стоимость (НДС), установленный постановлением Правительства РФ №1042 от 30 сентября 2015 года. Ранее предполагалось, что аудит применения норм будет проводиться раз в три года.

Соответствующие изменения в профильное постановление Правительства РФ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. С 2021 года ведомства должны будут ежегодно, в срок до 15 февраля проводить анализ применения перечня и при необходимости вносить в кабинет министров предложения о его корректировке.

В январе 2017 года после вступления в силу нового ОКПД2 из-за несовершенства механизма перевода часть кодов медицинских изделий, ранее облагаемых налогом при ввозе и реализации по льготной ставке 10% или освобожденных от налогообложения, перешла в категории, не обладающие такими льготами.

В качестве решения проблемы производители и поставщики МИ предлагали два пути: либо обращаться в Минэкономразвития и просить внести изменения в ОКПД2, чтобы скорректировать выпавшие коды МИ для получения льготного НДС, либо просить Минздрав добавить недостающие коды в ПП №1042, регламентирующее предоставление льготы по отдельным видам МИ.

Однако согласование изменений затянулось на два года, и изменения в перечень были внесены только в 2019 году – после обращений участников рынка к бывшему вице-премьеру Антону Силуанову и председателю Комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрию Морозову.

В марте 2020 года Минздрав РФ предложил обновлять перечень таких товаров «при необходимости» один раз в три года.