«Магнит» займется доставкой лекарств

«Магнит» в сентябре 2020 года планирует запустить электронную торговлю аптечным ассортиментом, сообщил президент и гендиректор ритейлера Ян Дюннинг. «Магнит» замедлил открытие аптек: в 2020 году появились пока всего 200 новых точек, к которым до конца года добавятся еще 100–150. «Магнит» в сентябре 2020 года планирует запустить электронную торговлю аптечным ассортиментом, сообщил президент и гендиректор ритейлера Ян Дюннинг. «Магнит» замедлил открытие аптек: в 2020 году появились пока всего 200 новых точек, к которым до конца года добавятся еще 100–150.

Такие же темпы по открытиям сохранятся в 2021 году, отметил Дюннинг. В 2019 году «Магнит» планировал открыть 2 тысячи аптек, но остановился на 1,2 тысячи. Подавляющая часть из них была открыта во втором полугодии 2019 года.

«Мы меняли команду в аптечном сегменте нашего бизнеса и сделали небольшой шаг назад в плане роста, но мы снова начнем его развивать. Аптеки идеально вписываются в нашу концепцию семьи магазинов «Магнит», – сказал Дюннинг.

Он заявил, что в сентябре 2020 года «Магнит» запустит электронную торговлю аптечным ассортиментом и организует доставку лекарств. «С покупкой дистрибьютора «СИА» несколько лет назад, теперь это подразделение называется «Магнит Фарма», у нас появился полностью автоматизированный распределительный центр в Москве. Проблема электронной коммерции и доставки часто заключается в том, что у вас есть интерфейс для работы, но нет системы заказов. А в случае с «Магнит Фарма» эта задача решается достаточно просто», – отметил Дюннинг.

Правила дистанционной торговли лекарствами вступили в силу в мае 2020 года.

В феврале 2020 года в «Магнит Фарма» на должность гендиректора – директора формата «Магнит Аптека» пришел Владимир Малинников. До этого он 15 лет работал в «Протеке», последнее время – в качестве первого заместителя гендиректора ЦВ «Протек».

«Магнит Аптека» заняла 17-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2019 года с выручкой 14 млрд рублей.