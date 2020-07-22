Акции «Протека» уходят с биржи

Цена выкупа – 100 рублей за акцию. Владельцы бумаг определились на 20 июля, они должны получить стоимость своего пакета с 21 июля по 14 августа.
ЦВ «Протек» в декабре 2019 года сообщил о намерении приобрести с рынка 72,4 млн обыкновенных акций, что составляло 13,37% от общего объема. На тот момент 59,28% ПАО принадлежало Вадиму Якунину через «Протек», 24,42% – напрямую, еще 5% было у венгерской фармкомпании «Гедеон Рихтер».
Позже «Гедеон Рихтер» продала свой пакет в «Протеке».
ЦВ в результате добровольного предложения почти за 7 млрд рублей приобрел 13,25% акций «Протека», увеличив свой пакет до 15,8%.
Таким образом структуры Вадима Якунина консолидировали 99,5% акций ПАО «Протек». Тогда ЦВ «Протек» реализовала право принудительного выкупа оставшихся акций. По сути, это является делистингом, говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин.
«Протек» в 2010 году провел IPO на РТС и ММВБ (сейчас – Московская биржа), предложив акции примерно по 100 рублей за штуку. Тогда, разместив на бирже 24,3% уставного капитала, компания привлекла $400 млн.
Группа «Протек» объединяет дистрибьюторское подразделение, аптечную сеть «Ригла» («Ригла», «Будь здоров», «Живика») и производственное направление («Фармфирма «Сотекс», «Рафарма»). Выручка «Протека» за 2019 год выросла на 5,5% – до 265,6 млрд рублей, чистая прибыль упала в 1,7 раз – до 3,68 млрд рублей.