Акции «Протека» уходят с биржи

Московская биржа с 20 июля 2020 года приостановила торги акциями ПАО «Протек». Дочерняя ЦВ «Протек» ранее консолидировала 99,5% акций ПАО и начала процедуру принудительного выкупа оставшихся акций. Московская биржа с 20 июля 2020 года приостановила торги акциями ПАО «Протек». Дочерняя ЦВ «Протек» ранее консолидировала 99,5% акций ПАО и начала процедуру принудительного выкупа оставшихся акций.

Цена выкупа – 100 рублей за акцию. Владельцы бумаг определились на 20 июля, они должны получить стоимость своего пакета с 21 июля по 14 августа.

ЦВ «Протек» в декабре 2019 года сообщил о намерении приобрести с рынка 72,4 млн обыкновенных акций, что составляло 13,37% от общего объема. На тот момент 59,28% ПАО принадлежало Вадиму Якунину через «Протек», 24,42% – напрямую, еще 5% было у венгерской фармкомпании «Гедеон Рихтер».

Позже «Гедеон Рихтер» продала свой пакет в «Протеке».

ЦВ в результате добровольного предложения почти за 7 млрд рублей приобрел 13,25% акций «Протека», увеличив свой пакет до 15,8%.

Таким образом структуры Вадима Якунина консолидировали 99,5% акций ПАО «Протек». Тогда ЦВ «Протек» реализовала право принудительного выкупа оставшихся акций. По сути, это является делистингом, говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин.

«Протек» в 2010 году провел IPO на РТС и ММВБ (сейчас – Московская биржа), предложив акции примерно по 100 рублей за штуку. Тогда, разместив на бирже 24,3% уставного капитала, компания привлекла $400 млн.

Группа «Протек» объединяет дистрибьюторское подразделение, аптечную сеть «Ригла» («Ригла», «Будь здоров», «Живика») и производственное направление («Фармфирма «Сотекс», «Рафарма»). Выручка «Протека» за 2019 год выросла на 5,5% – до 265,6 млрд рублей, чистая прибыль упала в 1,7 раз – до 3,68 млрд рублей.