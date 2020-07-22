Депутат предложил государству финансировать разработку отечественных аналогов орфанных препаратов

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») обратился к Минпромторгу и Минздраву РФ с предложением формировать долгосрочный государственный заказ на разработку и производство отечественных аналогов лекарств от орфанных заболеваний. Так он рассчитывает снизить бюджетную нагрузку на закупку таких лекарств.

Инициатива будет обсуждаться на следующем заседании экспертного совета по редким заболеваниям при Комитете Госдумы по охране здоровья в ноябре 2020 года.

Согласно докладу депутата, в России на данный момент производится только 11 из 34 препаратов, использующихся при лечении орфанных заболеваний. Закупка зарубежных лекарств, по словам Огуля, обходится бюджету дорого, что ставит «под угрозу бесперебойное обеспечение «орфанных» пациентов необходимыми препаратами».

Лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями финансируются из региональных бюджетов, а также по федеральной программе «14 ВЗН». Но обеспеченность таких больных препаратами все равно остается в регионах на низком уровне – 54% от находившихся в регистре в 2018 году. Родителям зачастую приходится обращаться за помощью к благотворительным фондам, говорил президент РФ Владимир Путин.

В конце июня 2020 Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Полученные за счет этого около 60 млрд рублей в год он постановил направить целевым образом на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями (создать фонд). Президент подчеркнул, что все уже действующие программы лечения редких заболеваний детей должны быть сохранены.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Раисы Кармазиной, для запуска фонда с 1 января потребуются дополнительные меры: это может быть либо вступительный взнос от государства, либо, как вариант, беспроцентный бюджетный кредит.

Из отечественных производителей дженерики орфанных препаратов произвели «Генериум» и «Биокад». «Генериум» в первой половине 2019 года зарегистрировал три орфанных препарата – биоаналоги Пульмозима (дорназа альфа) от Roche, Церезима (имиглюцераза) от Sanofi и самого дорогого в РФ орфанного препарата Солирис (экулизумаб) от Alexion. Последний уже вывел с российского рынка свой оригинальный препарат: после появления биоаналога Элизарии от «Генериума» Солирис перестал закупаться.

Препарат от самого затратного орфанного заболевания – спинальной мышечной атрофии (СМА), не включенного пока в «14 ВЗН», готовит «Биокад».

Численность пациентов с орфанными заболеваниями в России оценивается в 17 тысяч человек. Министр финансов РФ Антон Силуанов еще в 2017 году оценивал потребность в лекобеспечении на уровне 40 млрд рублей.

По данным Аналитического центра Vademecum, в период с декабря 2017 по ноябрь 2018 года (закупочный сезон начинается раньше наступления нового календарного года) регионы потратили на лекарственное обеспечение целевой аудитории «Перечня‑24» 22,6 млрд рублей, а за следующие 11 месяцев (декабрь 2018 – ноябрь 2019 года) – 19,9 млрд рублей.

В качестве одного из механизмов увеличения доступности таких препаратов неоднократно обсуждалась централизация закупок препаратов от остальных орфанных заболеваний, входящих в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих («Перечень-24»). Обсуждалось также погружение лекарственной терапии в госзадание на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС.