Все фармактивы АФК «Система» вошли в компанию «Алиум Групп»

АФК «Система» объявила о создании компании АЛИУМ ГРУПП, в управление которой переданы пакеты акций в фармацевтических компаниях ОАО «Синтез» (владеет ЗАО «Биком») и АО «Алиум» (объединяет под брендом Alium активы АО ФП «Оболенское» и АО «Биннофарм»). Генеральным директором АЛИУМ ГРУПП назначен Сергей Клыков, ранее руководивший компанией ОАО «Синтез».

«В наш инвестиционный портфель входят две крупные фармацевтические компании, занимающиеся производством и реализацией лекарственных средств – «Синтез» и Alium. Целью формирования АЛИУМ ГРУПП является создание единого центра эффективного управления принадлежащими АФК «Система» пакетами акций в этих портфельных компаниях, деятельность которых во многом комплиментарна. В рамках нашей стратегии мы последовательно идем по пути усиления качества корпоративного управления. Сформирован профессиональный Совет директоров управляющей компании. В него вошли признанные эксперты с многолетним профильным опытом в системе здравоохранения России», — отметил Президент АФК «Система» Владимир Чирахов.

В компетенцию Совета директоров АЛИУМ ГРУПП входит принятие решений по ключевым стратегическим вопросам развития фармацевтических компаний, включая запуск новых направлений бизнеса, развитие портфелей препаратов, инвестиции в расширение производственных мощностей, выходы на новые рынки и другие вопросы развития.

В Совет директоров АЛИУМ ГРУПП вошли:

Зубов Дмитрий Львович (председатель Совета директоров), Председатель совета Центросоюза РФ, Советник АФК «Система»;

(председатель Совета директоров), Председатель совета Центросоюза РФ, Советник АФК «Система»; Гинцбург Александр Леонидович , Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Академик РАН (эксперт в молекулярной биологии и разработке биотехнологических препаратов, включая вакцину против COVID-19);

, Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Академик РАН (эксперт в молекулярной биологии и разработке биотехнологических препаратов, включая вакцину против COVID-19); Хабриев Рамил Усманович, Научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, Академик РАН (эксперт в области общественного здоровья и организации здравоохранения);

Научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, Академик РАН (эксперт в области общественного здоровья и организации здравоохранения); Середенин Сергей Борисович , Научный руководитель НИИ фармакологии им. В.В. Закусова, Академик РАН (эксперт в области фармакологии и фармакогенетики);

, Научный руководитель НИИ фармакологии им. В.В. Закусова, Академик РАН (эксперт в области фармакологии и фармакогенетики); Найговзина Нелли Борисовна, Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Профессор, Заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (эксперт в аллергологии и иммунологии);

Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Профессор, Заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (эксперт в аллергологии и иммунологии); Назаров Александр Юрьевич, Заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех;

Заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех; Ситдеков Тагир Алиевич, Первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций;

Первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций; Винокуров Александр Семенович, Президент Marathon Group;

Президент Marathon Group; Мубаракшин Олег Сайдашович, Управляющий партнер АФК «Система»;

Управляющий партнер АФК «Система»; Ронис Яна Петровна, Старший инвестиционный директор АФК «Система».

gmpnews