GSK покупает 10% биотехнологической компании CureVac

Фармкомпания GlaxoSmithKline (GSK) купит 10% акций немецкой биотехнологической компании CureVac за 130 млн фунтов стерлингов (150 млн евро). В рамках подписанного 20 июля соглашения, компании нацеливаются на стратегическое сотрудничество в области исследований, разработки, производства и коммерциализации до пяти вакцин на основе мРНК (mRNA) и моноклональных антител (mAbs), предназначенных для борьбы с возбудителями инфекционных заболеваний.

Технология мРНК является быстро развивающейся, передовой платформой для разработки новых вакцин и лекарств, потенциально расширяющей спектр заболеваний, которые можно предотвратить или лечить, а также обещающей значительное ускорение разработки и производства. мРНК обеспечивает синтез белка в организме человека, передавая генетический код, необходимый клеткам для производства и экспрессии белков. При использовании технологии мРНК в вакцинах и лекарствах собственные клетки организма могут вырабатывать специфические белки или антигены, что позволяет иммунной системе человека предотвращать или бороться с болезнями.

мРНК-технологии компании CureVac дополняют технологическую платформу самоусиливающихся мРНК (SAM) компании GSK. Ожидается, что развитие технологий вакцинации и лечения на основе мРНК также сыграет роль в дальнейшем улучшении ответных мер против будущих пандемий.

Соглашение не включает существующие программы CureVac по исследованию вакцин против нового коронавируса (SARS-CoV-2) и против бешенства.

Согласно условиям сделки, GSK инвестирует в акционерный капитал CureVac 130 млн фунтов стерлингов (150 млн евро), что составляет почти 10% акций. Авансовый платеж наличными составит 104 млн фунтов стерлингов (120 млн евро) и одиновременный возвратный платеж в размере 26 млн фунтов стерлингов (30 млн евро) за резервирование производственных мощностей после сертификации производственного объекта CureVac, строящегося в настоящее время в Германии.

CureVac будет иметь право на получение выплат в размере до 606 млн фунтов стерлингов (700 млн евро) и многоуровневых роялти за продажу продукции.

В настоящее время CureVac планирует листинг на фондовом рынке в сентябре или октябре.

gmpnews