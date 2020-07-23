Росздравнадзор разрешил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М»

Экспертиза качества и безопасности аппаратов ИВЛ «Авента-М» не установила прямой связи нарушений в их работе с возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в результате которых погибли пациенты. Обращение аппаратов было приостановлено 13 мая.

Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» Уральского приборостроительного завода (входит в АО «КРЭТ» в составе госкорпорации «Ростех»), использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что аппараты допущены к обращению на территории Российской Федерации приказом Росздравнадзора от 21 июля 2020 года. Регистрационное удостоверение подписано заместителем руководителя ведомства Дмитрием Павлюковым.

При пожаре в 50-й больнице в Москве 9 мая погибла пожилая женщина, жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая стали шесть человек. 13 мая пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что ведомство приостановило обращение на территории РФ аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля. По их данным, именно эти аппараты использовались для оказания медицинской помощи в больницах, где произошли пожары.

Проведенная специалистами Росздравнадзора проверка аппаратов ИВЛ «Авента-М» выявила нарушения их работы. Однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Между тем, Росздравнадзор сообщил, что аппараты ИВЛ «АВЕНТА-М» могут быть допущены к применению только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик. Это обусловлено внесением изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на медизделие.

В сообщении Росздравнадзора указано, что в настоящее время АО «Уральский приборостроительный завод» проводит корректирующие мероприятия в отношении ИВЛ «АВЕНТА-М».

Новость дополнена, добавлена информация от Росздравнадзора

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