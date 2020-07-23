В России официально сообщили о повторном заражении коронавирусом

Медицинский работник во Владимирской области за два месяца дважды заразился коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Владимир Сипягин. Это первый официальный случай повторного заражения инфекцией в России. Медицинский работник во Владимирской области за два месяца дважды заразился коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Владимир Сипягин. Это первый официальный случай повторного заражения инфекцией в России.

Пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова уточнила, что медик уже вылечился и вышел на работу.

Сипягин одновременно сообщил о возобновлении работы кафе и ресторанов в области с 23 июля.

В Минздраве России отметили, что повторное заражение – редкое явление и может быть связано с особенностями иммунной системы конкретного человека, а сформировать стойкий иммунитет помогут вакцины.

Четыре отечественные вакцины от коронавируса уже доказали свою безопасность, сказал 22 июля в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. Две из них разработаны НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, их испытания находятся на финальной стадии. Первая вакцина, по словам Мишустина, может получить регудостоверение в первой декаде августа.

В мире на 22 августа зарегистрировано более 15 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, в России – 789 тысяч. В стране зафиксировано 12,7 тысячи летальных исходов, выздоровели 572 тысячи человек.