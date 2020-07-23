В Японии одобрено два препарата для лечения коронавирусной инфекции

Минздрав Японии одобрил второе средство для лечения пациентов с COVID-19 – дексаметазон. Ранее препарат показал снижение риска смерти при тяжелой форме заболевания.

Дексаметазон стал вторым средством лечения коронавирусной инфекции, одобренным Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии, пишет The Japan Times. В мае регулятор разрешил применять по данному показанию противовирусный препарат ремдесивир.

В последней версии рекомендаций по терапии COVID-19 Минздрава Японии дексаметазон упоминается как официально одобренный. Также в документе отмечается, что препарат вошел в рекомендации Национальных институтов здоровья США и показан для пациентов с коронавирусной инфекцией на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или нуждающихся в кислородной поддержке.

В середине июня исследователи из Оксфордского университета объявили первые результаты масштабного исследования, в котором дексаметазон снизил смертность у пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии, в особенности у тех, кто находился на ИВЛ. Вслед за этим сообщением правительство Великобритании одобрило применение дексаметазона у определенной группы госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией.

Анастасия Теслина

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