Gilead Sciences укрепит свои позиции в сегменте иммунотерапии онкозаболеваний

Gilead Sciences объявила о заключении соглашения по приобретению около половины акций частной компании Tizona Therapeutics, специализирующейся на разработке лекарственных препаратов для лечения онкозаболеваний. В результате сделки компания получит доступ к экспериментальному препарату TTX-080.

Американская компания Gilead Sciences приобрела 49,9% активов частной компании Tizona Therapeutics. Сумма сделки — 300 млн долл. Помимо этого Gilead получила опцион на выкуп оставшихся активов Tizona за 1,25 млрд долл. с учетом последующих поэтапных платежей, сообщает MarketWatch.

Компания сможет использовать опцион до или после объявления результатов клинического исследования 1b фазы экспериментального препарата для лечения онкозаболеваний TTX-080.

FDA приняло заявку на препарат к рассмотрению. Tizona планирует приступить к I фазе клинических исследований TTX-080 в III квартале 2020 года. Препарат будет исследоваться в качестве моно- или комбинированной терапии пациентов с распространенными злокачественными опухолями.

Как отметил исполнительный директор Gilead Sciences Дэниэл О’Дей, применение иммунотерапевтических препаратов для лечения онкозаболеваний поможет пациентам, не отвечающим на терапию ингибиторами иммунных контрольных точек.

Илья Дугин

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