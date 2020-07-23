Мишустин: «Мы готовимся к модернизации системы лекарственного обеспечения»

Единый регистр граждан, которые имеют право на льготное обеспечение лекарственными средствами, заработает с 2021 года.

В России готовится модернизация системы лекарственного обеспечения. Важная роль в этом процессе отведена внедрению Единого регистра льготников, который заработает с 2021 года. Об этом рассказал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с докладом о работе кабинета министров.

«Мы готовимся и к модернизации системы лекарственного обеспечения. Со следующего года заработает Единый регистр – фактически всероссийская база данных граждан, которые имеют право на льготные лекарства», – говорится в стенограмме выступления премьер-министра, размещенной на портале government.ru.

Говоря о работе по противодействию новой коронавирусной инфекции, Мишустин отметил, что, несмотря на спад активности распространения заболеваний, нельзя терять бдительность.

«<…>Бдительность терять не будем, пока не появится надежное лекарство от коронавируса. По двум вакцинам – вы, наверное, знаете – уже подводятся результаты клинических исследований. Убежден, что наши разработки будут востребованы в России и во всем мире», – сказал премьер-министр.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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