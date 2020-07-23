Трамп изменил точку зрения на сотрудничество с Китаем в области борьбы с COVID-19

Несмотря на напряженные отношения между Пекином и Вашингтоном, американские власти готовы сотрудничать с КНР в сфере закупок вакцин против коронавирусной инфекции в случае, если китайский препарат продемонстрирует свою эффективность и безопасность. В настоящее время вакцина компании CanSino проходит вторую стадию клинических исследований.

Администрация Президента США давно обвиняет Китай в возникновении пандемии, жертвами которой стали уже более 140 тыс. американских граждан. Тем не менее в последнее время риторика Белого дома изменилась. Президент США Дональд Трамп выразил готовность сотрудничать с Китаем и другими странами с целью обеспечения поставок вакцины против COVID-19 в США, пишет Reuters.

Вакцина, разработанная китайской компанией CanSino Biologics, продемонстрировала безопасность и способность стимулировать иммунный ответ в процессе II стадии клинических исследований.

Глава государства также отметил, что США не отказываются и от сотрудничества с любой страной, которая сможет обеспечить население Америки защитой против COVID-19.

Илья Дугин

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