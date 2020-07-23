Илсиру «Биокада» от осложнений COVID-19 закупили по 94,5 тысячи рублей за упаковку

Городская больница №1 им. Н.А. Семашко Ростова-на-Дону первой закупила пять упаковок нового препарата Илсира (левилимаб) от «Биокада». Препарат разрабатывался от ревматоидного артрита, но одобрен пока для предотвращения «цитокинового шторма», одного из возможных осложнений при COVID-19. Городская больница №1 им. Н.А. Семашко Ростова-на-Дону первой закупила пять упаковок нового препарата Илсира (левилимаб) от «Биокада». Препарат разрабатывался от ревматоидного артрита, но одобрен пока для предотвращения «цитокинового шторма», одного из возможных осложнений при COVID-19.

Больница запросила начальную стоимость за Илсиру в размере 51,5 и 53,75 тысячи рублей за упаковку (в одной упаковке – два преднаполненных шприца), по этим ценам предполагалось закупить в общей сложности 9 упаковок. Но контракт с ЗАО «Фармацевт» заключен на пять упаковок по цене 94,5 тысячи за упаковку (85,9 тысячи без НДС), всего – на 472,5 тысячи рублей. Илсира, как и другие препараты, применяемые в терапии COVID-19, закупаются без аукциона у единственного поставщика.

Это первый контракт на поставку Илсиры, появившийся в ЕИС в сфере закупок. Илсира была зарегистрирована в начале июня 2020 года по ускоренной процедуре как препарат, применяющийся при COVID-19.

Илсира представляет собой моноклональное антитело против рецептора интерлейкина-6. Препарат разрабатывался от ревматоидного артрита, третья фаза международных КИ началась в августе 2019 года. Но на фоне распространения коронавируса «Биокад» начал испытания Илсиры у пациентов с тяжелым течением COVID-19.

Левилимаб не попал в шестую версию рекомендаций Минздрава РФ по диагностике, профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Из группы ингибиторов интерлейкина-6 туда включены тоцилизумаб (Актемра от Roche), сарилумаб (Кевзара от Sanofi) и новый препарат «Р-Фарма» олокизумаб (Артлегиа).

Олокизумаб был зарегистрирован в конце мая 2020 года, но по обычной схеме и по показанию, по которому проводились международные исследования – от ревматоидного артрита.

В новую версию рекомендаций Минздрава могут не войти противомалярийный препарат гидроксихлорохин и АРВ-препарат лопинавир+ритонавир: они оказались неэффективными, сказал главный внештатный пульмонолог министерства Сергей Авдеев. ВОЗ окончательно отказалась от исследований гидроксихлорохина еще в июне. Зато эффективными себя показали по результатам исследований противовирусный remdesivir от Gilead (в России не зарегистрирован) и дексаметазон. ВОЗ отчитывалась об успешных КИ дексаметазона.