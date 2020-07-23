США закупает 100 млн доз вакцины-кандидата от Pfizer и BioNTech на $1.95 млрд

В соответствии с соглашением, правительство США получит 100 млн доз вакцины BNT162 стоимостью $1,95 млрд, после того как Pfizer и BioNTech успешно завершат КИ, произведут и получат одобрение на использование лекарства от Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA). Правительство США также может приобрести до 500 млн дополнительных доз. В соответствии с соглашением, правительство США получит 100 млн доз вакцины BNT162 стоимостью $1,95 млрд, после того как Pfizer и BioNTech успешно завершат КИ, произведут и получат одобрение на использование лекарства от Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA). Правительство США также может приобрести до 500 млн дополнительных доз.

Pfizer и BioNTech заключили соглашение с Министерством здравоохранения и социальных служб США (HHS) и Минобороны, поставки должны начаться в начале 2021 года. Граждане США получат вакцину бесплатно в соответствии с обязательством правительства США обеспечить свободный доступ к вакцинам против COVID-19.

Несмотря на то, что вакцина проходит только I-II фазу КИ, Pfizer и BioNTech намерены создать более 1,2 млрд доз к концу 2021 года, если испытания будут успешными. Две вакцины-кандидата компаний на основе м-РНК 14 июля 2020 года уже получили одобрение FDA на ускоренную процедуру рассмотрения заявки на регистрацию.

Великобритания уже заказала 30 млн доз экспериментальной вакцины BioNTech и Pfizer, финансовые условия сделки не разглашаются.

Во время дистанционного слушания Комитета по надзору и расследованиям в сфере энергетики и торговли Палаты представителей США 21 июля 2020 года представители Pfizer заявили, что рассчитывают получить прибыль от продаж своей вакцины, однако компания не будет взимать слишком большую плату за вакцину, разрабатываемую совместно с BioNTech, заверив, что цена будет отражать «экстраординарные времена» пандемии.

Другие компании-разработчики вакцин от COVID-19, присутствовавшие на заседании, по-другому сформулировали свои ожидания по цене. Представители AstraZeneca и Johnson&Johnson заявили, что будут продавать свои вакцины по себестоимости производства, по крайней мере до тех пор, пока пандемия не утихнет. Moderna и Merck сказали, что планируют установить цены, превышающие производственные издержки.

По данным ЦКПЗ (CDCP), стоимость прививок от гриппа в частном секторе колеблется от $16 до $25 за дозу. Вакцины COVID-19, по данным аналитиков, могут стоить от $50 до $100 за курс в США и Европе. Moderna при таких условиях может получить $2 млрд с продаж вакцины за первый год.

Пока ни одна вакцина против COVID-19 не зарегистрирована. В начале июля 2020 года в ВОЗ говорили, что в мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19.

BioNTech – европейская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой и производством активных иммунотерапевтических средств: исследовании матричной РНК как основы лекарственных средств для использования как в качестве индивидуализированной иммунотерапии рака, так и вакцины против инфекционных заболеваний. Выручка BioNTech за 2019 год составила $204,99 млн, прибыль – $124,23 млн.

Pfizer – фармацевтическая компания, основанная в 1849 году в США. Pfizer специализируется на разработке средств терапии диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Выручка компании за 2019 год составила $51,75 млрд, чистая прибыль – $16,273 млрд.