Катар приобрел долю в немецкой фармкомпании CureVac за $126 млн

Немецкая биофармацевтическая компания CureVac сообщила, что Инвестиционное управление Катара (QIA) за $126 млн приобрело долю в компании, став последним крупным инвестором, присоединившимся перед планируемым листингом акций на фондовой бирже. Доля приобретенных акций не раскрывается. Ранее акции CureVac также купили фармкомпания GSK и правительство Германии, суммарно инвестировав $514 млн. Немецкая биофармацевтическая компания CureVac сообщила, что Инвестиционное управление Катара (QIA) за $126 млн приобрело долю в компании, став последним крупным инвестором, присоединившимся перед планируемым листингом акций на фондовой бирже. Доля приобретенных акций не раскрывается. Ранее акции CureVac также купили фармкомпания GSK и правительство Германии, суммарно инвестировав $514 млн.

В частности, британская фармкомпания GlaxoSmithKline (GSK) 21 июля приобрела 10% акций CureVac за $171 млн, а правительство Германии – 23% акций за $343 млн. CureVac разрабатывает вакцину против коронавируса, и инвестированные правительством средства, отмечал министр экономики Германии Петер Альтмайер, будут вложены в развитие РНК-платформы, обладающей потенциалом для разработки новых вакцин и терапевтических методов лечения.

GSK также инвестирует 130 млн фунтов стерлингов ($165 млн) в активы CureVac, чтобы начать «стратегическое сотрудничество по исследованию, разработке, производству и продаже» вакцин от инфекционных заболеваний, кроме новой коронавирусной инфекции. Фармкомпании изучат применение технологий м-РНК к возбудителям таких болезней. Отдельно отмечается, что разработка вакцин от коронавируса и бешенства не входят в заключенное соглашение.

По данным Reuters, в июле 2020 года Европейский инвестиционный банк предоставил кредит в размере 75 млн евро ($86,82 млн) CureVac. В сообщении информагентсва также говорится, что CureVac планирует листинг акций на фондовом рынке в сентябре или октябре 2020 года.

В мае 2020 года CureVac объявила о положительных результатах доклинических испытаний вакцины против COVID-19, в июне планировалось запустить I фазу КИ. Производственные мощности предприятия CureVac в Тюбингене позволяют производить несколько сотен миллионов доз вакцины в год, в зависимости от дозировки, которая будет определена в ходе клинических испытаний.

CureVac – биофармацевтическая компания, специализирующаяся на технологии мРНК. Компания применяет свои технологии для разработки методов лечения рака, вакцин, терапии антителами, лечения редких заболеваний. CureVac получала инвестиции в том числе и от холдинга Dievini Hopp BioTech и фонда Билла и Мелинды Гейтс.

GSK – британская фармкомпания, образованная в 2000 году путем слияния компаний Glaxo Wellcome и SmithKline Beecham. Основные производственные мощности сконцентрированы в Великобритании, Испании, Ирландии, США и Сингапуре. Направления деятельности компании: респираторные заболевания, онкология, ВИЧ/СПИД, диабет, психические расстройства, профилактика инфекционных заболеваний. Выручка компании за 2019 год составила $5,91 млрд.