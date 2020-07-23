Эксперт: на запуск промышленного производства вакцины от COVID-19 потребуется полгода

Массовое производство вакцины для защиты от новой коронавирусной инфекции в России начнется не раньше, чем через полгода, об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ВАКЦИНЫ ПО ВСЕМ СТАНДАРТАМ, НЕОБХОДИМ МИНИМУМ ГОД. ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ ЭКСТРЕННОСТЬ, ТО НА НЕКОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКРОЮТ ГЛАЗА, НО ДАЖЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ, В САМЫХ БЫСТРЫХ РЕАЛИЯХ, ПОТРЕБУЕТСЯ НЕ МЕНЬШЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ, — СКАЗАЛ ВОЛЧКОВ.

Эксперт подчеркнул, что самое сложное – организовать и запустить промышленное производство вакцины. Вероятно, для этого потребуется создать новую инфраструктуру, но пока о строительстве дополнительных производственных мощностей не сообщалось, отметил ученый.

«Пока за вакциной не видим четко выраженной фармацевтической компании, во всяком случае, официально об этом не говорят», — добавил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что российское руководство и организации здравоохранения уже налаживают процесс масштабирования производства, разработанной их Центром вакцины.

gmpnews