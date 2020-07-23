США заплатят Pfizer и BioNTech $1,95 млрд за вакцину против коронавируса

Правительство США заплатит 1,95 млрд долларов за поставку 100 млн доз экспериментальной ввакцины BNT162 против коронавируса, разрабатываемой компаниями Pfizer Inc и BioNTech SE, в случае успешного завершения разработки. Соглашение подписано в рамках программы Operation Warp Speed и позволяет правительству США приобрести дополнительные 500 млн доз.

Данный контракт является самым большим в отношении поставок препаратов для профилактики коронавирусной инфекции, уже подписанными правительством США. Компании уточнили, что они не получат никаких денег от правительства, если их вакцина не будет признана безопасной и эффективной и не будет успешно произведена.

Сообщается, что вакцина BNT162 будет предоставлена американцам бесплатно в рамках национальной программы вакцинации. 100 млн доз вакцины должно будет хватить 50 млн американцам, поскольку в клинических испытаниях было показано, что вакцинация требует двух инъекций. Согласно расчетам, стоимость двух доз вакцины будет 39 долларов.

Помимо Pfizer и BioNTech, правительством США подписаны соглашения на поставку вакцин для борьбы с COVID-19 с компаниями Moderna, AstraZeneca Plc и Novavax Inc.

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что в случае, если вакцина продемонстрирует свою безопасность и эффективность в ходе крупномасштабных клинических исследований 3-ей фазы, то они рассчитывают уже в октябре получить разрешение от FDA на использование препарата.

В настоящее время компании Pfizer и BioNTech намереваются до конца 2020 года произвести до 100 млн доз вакцины по всему миру и более 1,3 млрд доз к концу 2021 года, при условии выбора окончательной дозы по результатам клинических испытаний.

Программа BNT162 основана на запатентованной мРНК-технологии компании BioNTech и поддерживается глобальными возможностями компании Pfizer по разработке и производству вакцин. BioNTech является владельцем лицензии на мировом рынке и будет являться владельцем всех торговых марок потенциального продукта.

Напоним, что две из четырех экспериментальных вакцин (BNT162b1 и BNT162b2) уже получили статус ускоренного рассмотрения (Fast Track) от FDA. Это решение было принято на основании предварительных данных исследований фазы 1/2, которые в настоящее время проводятся в США и Германии.

gmpnews