Mylan получил одобрение индийского регулятора на противотуберкулезный pretomanid

Индийский производитель лекарств Mylan NV заявил о получении разрешения от регуляторного органа Индии на противотуберкулезную терапию pretomanid (претоманид), разработанную специально для лекарственно-устойчивых форм заболевания. Четверть всех случаев заболевания туберкулезом в мире приходится на Индию, ежегодно здесь погибает 300 000 человек.

Первоначально Mylan намерен на безвозмездной основе поставить 400 курсов претоманида в рамках Национальной программы правительства Индии по ликвидации туберкулеза (NTEP), а далее предоставит коммерческий доступ по цене 364 доллара за шестимесячный курс лечения.

Компания будет производить pretomanid на своем заводе в Индии как для внутренних, так и для экспортных поставок.

«Mylan предлагает один из ведущих в мире портфелей препаратов для лечения инфекционных заболеваний, и одобрение претоманида в Индии еще больше подтверждает наше международное обязательство по преобразованию системы лечения туберкулеза за счет более широкого доступа к препаратам», — сказал президент Mylan Раджив Малик.

На сегодняшний день Mylan и Альянс по борьбе с туберкулезом (TB Alliance) получили разрешение на претоманид в двух странах, добавил глава компании.

Новые методы лечения туберкулеза регистрируются очень редко, претоманид стал лишь третьим новым препаратом, разработанным для лекарственно-устойчивых форм заболевания, который одобряется более чем через 40 лет после bedaquiline от Johnson & Johnson и delamanid от Otsuka Pharmaceutical Co Ltd.

Одобрение было получено на фоне опасений о том, что вспышка коронавируса сорвала глобальные усилия по ограничению распространения туберкулеза.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что в период между 2020 и 2025 годами может быть зарегистрировано еще 1,4 млн смертей от туберкулеза как прямое следствие пандемии COVID-19.

Претоманид был одобрен как часть перрорального шестимесячного курса лечения лекарственно устойчивых форм туберкулеза, состоящего из трех препаратов, включая линезолид (linezolid) и бедаквилин (bedaquiline).

Некоммерческий Альянс по борьбе с туберкулезом выдал в апреле прошлого года компании Mylan неисключительную лицензию на производство и продажу претоманида. Претоманид в составе комбинации из трех препаратов был одобрен FDA в августе прошлого года.

gmpnews