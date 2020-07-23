COVID-19: международное клиническое исследование подтвердило безопасность полиоксидония

Российский оригинальный препарат Полиоксидоний® прошел первый этап международного клинического исследования по эффективности и безопасности при лечении СOVID-19. По его результатам, независимый наблюдательный комитет, состоящий из российских и европейских экспертов, одобрил предоставленные данные о безопасности препарата и рекомендовал продолжение исследования для изучения эффективности «Полиоксидония» от компании «Петровакс» в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Результаты международного клинического исследования, запущенного в апреле этого года, подтвердили, что Полиоксидоний® (азоксимера бромид) имеет высокий профиль безопасности при лечении пациентов с COVID-19. Впервые в России клиническое исследование проводится по протоколу, предложенному Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).

Первый этап клинического исследования «Полиоксидония» прошел в восемнадцати лечебных учреждениях в Москве, Оренбурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Барнауле, Владимире, Санкт-Петербурге, Рязани и Иваново. В исследуемую группу из ста пациентов вошли мужчины и женщины от 18 до 85 лет. Они были распределены на две группы: одной из которых на фоне рекомендованной терапии давали препарат Полиоксидоний®, а второй группе – плацебо. Результаты первого этапа исследования показали безопасность применения «Полиоксидония» при лечении коронавирусной инфекции у пациентов.

Михаил Цыферов, Президент «Петровакс Фарм»

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ – ЭТО НАШ ПРИОРИТЕТ, ПОЭТОМУ МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ ТОМУ, ЧТО ПЕРВЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДТВЕРДИЛ БЕЗОПАСНОСТЬ «ПОЛИОКСИДОНИЯ» ПРИ ЛЕЧЕНИИ COVID-19. ТЕПЕРЬ ВСЁ ВНИМАНИЕ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ. ИССЛЕДОВАНИЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, В СКОРОМ ВРЕМЕНИ МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НАЧАТЬ НАБОР ПАЦИЕНТОВ В СЛОВАКИИ, ИТАЛИИ, ПОЛЬШЕ, БРАЗИЛИИ, РУМЫНИИ И ФРАНЦИИ.

Общее количество пациентов ММКИ в обеих группах превысит 450 человек. Кроме этого, в соответствии с рекомендациями независимого наблюдательного Комитета (DMSB) акцент в исследовании будет сделан на пациентах с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Комитет был создан по международным правилам проведения исследований. В него входят шесть экспертов из России, Франции и Германии. Члены комитета оценивают процесс исследования, данные по эффективности и безопасности, а также предоставляют рекомендации по дальнейшим шагам.

Д-р Жан-Франсуа Росси, главный исследователь:

МЫ ВОЗЛАГАЕМ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ НА ВТОРОЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ. ПОЛИОКСИДОНИЙ® УЖЕ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ КАК БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕПАРАТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ. ПРИ УСПЕШНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МЫ СМОЖЕМ ГОВОРИТЬ О НОВОМ ПОДХОДЕ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 ЧЕРЕЗ СТИМУЛЯЦИЮ СОБСТВЕННОГО ИММУНИТЕТА, КОТОРОЕ ПРИХОДИТ ИЗ РОССИИ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО МЫ ДОСТИГНЕМ ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТА.

Полиоксидоний® уже получил признание международных экспертов в Европе: препарат внесен в рекомендации Словакии по лечению пациентов с COVID-19. Ранее препарат был включен во временные методические рекомендации Министерства Здравоохранения РФ по лечению ОРВИ и гриппа в период эпидемии коронавируса. Полиоксидоний® стал первым оригинальным препаратом в России, который получил одобрение от Министерства Здравоохранения РФ для проведения международного многоцентрового плацебо-контролируемого клинического исследования (ММКИ) в лечении пациентов с коронавирусом. Второй этап планируется завершить и представить результаты в октябре-ноябре 2020 г.

gmpnews