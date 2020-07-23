Catalent Biologics инвестирует $30 млн в создание Европейского центра передового опыта

Американская компания Catalent объявила о своих планах инвестировать 30 млн долларов (27 млн евро) в предприятие в Лиможе (Франция) с целью создания Европейского центра передового опыта по разработке рецептур биопрепаратов для клинических исследований и услуг по розливу (наполнению) лекарственных средств. Местные и региональные власти поддержали проект грантом в 1,3 млн евро.

Имея более чем 40-летний опыт работы с инъекционными лекарственными средствами, а также штат из 170 сотрудников, предприятие в Лиможе будет полностью модернизировано для работы с большими молекулами, с дополнительными возможностями по работе с малыми молекулами. Завод будет тесно сотрудничать с другими биологическими центрами Catalent в Ананьи (Италия), Брюсселе (Бельгия), Блумингтоне (США) и Мэдисоне (США), чтобы обеспечить весь комплекс услуг по клинической разработке и производственным решениям.

Модернизация предприятия площадью более 16 тыс. кв. метров будет включать установку высокоскоростной линии, способной наполнять флаконы, шприцы или картриджи с использованием технологии барьерных изоляторов, также будут усовершенствованы аналитические лаборатории, лаборатории контроля качества, которые начнут работу уже в сентябре 2020 года, а завершение всего процесса модернизации ожидается в 2022 году.

В штат будут приняты дополнительно 80 высококвалифицированных сотрудников.

Марио Гарджиуло (Mario Gargiulo), региональный президент Catalent Biologics Europe, прокомментировал предстоящие изменения: «Европейский фармацевтический рынок процветает, и Франция в настоящее время входит в пятерку крупнейших производителей в Европе. Наш новый центр передового опыта в Лиможе укрепит глобальные и европейские возможности Catalent Biologics и нашу способность быстрее выводить на рынок новые биологические препараты».

Фото с сайта www.francebleu.fr

gmpnews