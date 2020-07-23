Действие ЕНВД не продлят в 2021 году

Действие Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не будет пролонгировано, заявил 22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. Для мелких аптечных сетей и одиночных аптек это будет обозначать скорое закрытие, считают в фармассоциациях. Исключение составят те регионы, которые пошли на снижение ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) до 1%.

Михаил Мишустин попросил поддержки у коллег в реализации принятого решения об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года. «Общая совокупная налоговая нагрузка в средней компании, которая работает на ЕНВД, 0,8%. Они же не доплачивают в региональные бюджеты! В 2003 году этот режим был принят только из-за того, что мы не могли фактически получать достоверную информацию о работе компаний», — сказал премьер.

По его данным, в 2019 году режим ЕНВД применяло около 2 млн. налогоплательщиков. «Совокупно 2,2 млн компаний, кто работал на режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 млрд рублей. А два миллиона, которые применяли единый налог на вмененный доход, заплатили — угадайте сколько? — 65 млрд рублей. В семь раз меньше», — сказал Мишустин.

В связи с невозможностью применять ЕНВД в 2021 году неактуальным для аптек становится законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму депутатом Сергеем Катасоновым. «Михаил Владимирович только что подтвердил, что действие ЕНВД не будет продлено. Аптеки должны отстаивать перед региональными правительствами возможность применения других налоговых спецрежимов», — сказал он корреспонденту «ФВ».

Если власти субъектов не пойдут на максимальное снижение налоговых ставков для аптек, вынужденных перейти на УСН, большинству малых предприятий придется уйти с рынка, считает президент Ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья Назаренко. Пока лишь в нескольких регионах ставка налога по УСН при расчете по величине доходов была снижена до 1% — это Амурская область, Забайкальский и Приморский края.

Фото: government.ru

Ольга Коберник

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