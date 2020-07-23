Американская аптечная сеть CVS заплатит штраф из-за нехватки персонала

Аптечная сеть CVS заплатит штраф штату Оклахома за ошибки при отпуске рецептурных препаратов и нехватку персонала. Нарушения выявлены в четырех точках розничной торговли. Сумма штрафа составит 125 тыс. долл.

Фармацевтическое управление штата Оклахома оштрафовало аптечную сеть CVS на 125 тыс. долл. за ненадлежащий отпуск рецептурных лекарственных средств и неукомплектованный штат в четырех торговых точках, сообщает Forbes.

Как отметил исполнительный директор фармуправления штата Марти Хендрикс, в городе Овассо нехватка персонала привела к проблемам со здоровьем у молодого человека, страдающего эпилепсией. В аптеке он получил лишь четверть необходимой дозировки необходимого ему препарата. После этого случая фармуправление и приступило к расследованию деятельности аптечной сети в Оклахоме.

В ходе расследования выяснилось, что в городе Бартлсвилл при отпуске рецептурных препаратов был отмечен 21% ошибок, а в городе Мур произошла ошибка при отпуске антибиотика для годовалого ребенка. В аптеке города Чокто в связи с нехваткой персонала не обеспечено 99 рецептов на лекарства.

По словам Марти Хендрикса, «недокомплект» персонала — это общенациональная проблема в США. Фармуправление Оклахомы планирует направить полученные в качестве штрафа средства на расширение инспектирования аптек в штате.

Илья Дугин

pharmvestnik