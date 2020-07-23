США выделят Pfizer почти 2 млрд долл. на вакцину против COVID-19

Компания Pfizer и ее партнер BioNTech получат от американского правительства 1,95 млрд долл. на производство и дистрибуцию в США 100 млн доз кандидатной вакцины против коронавирусной инфекции. В рамках этого же соглашения компании смогут дополнительно поставить еще 500 млн доз.

Правительство США заключит соглашение с американской фармацевтической компанией Pfizer («Пфайзер») и ее партнером – немецкой BioNTech («БайоЭнТек») о выделении им 1,95 млрд долл. на производство и поставку 100 млн доз кандидатной вакцины. Кроме того, компании получат возможность поставить дополнительно еще 500 млн доз, сообщает Reuters.

На данный момент вакцина уже показала хорошую переносимость и способность вызывать иммунный ответ в ходе клинических исследований I/II стадий. Тем не менее поставки будут осуществлены лишь в случае, если продукт получит разрешение на экстренное применение или лицензию от FDA, для чего вакцина должна продемонстрировать безопасность и эффективность в ходе III фазы клинических исследований.

Илья Дугин

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