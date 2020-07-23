За применением вакцины от COVID-19 Минздрав установит пострегистрационное наблюдение

Разработанная в России первая вакцина от COVID-19 в ходе клинических испытаний показала свою эффективность и безопасность. Тем не менее Минздрав продолжит собирать данные о реакции на препарат.

Разработанная в России первая вакцина от COVID-19 в ходе клинических испытаний показала свою эффективность и безопасность, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Тем не менее Минздрав продолжит собирать данные о реакции на препарат и после того, как начнется его выпуск.

«Мы видим, что эффективность есть, безопасность подтверждена, но всегда чем больше людей вовлекается, то мы получаем большое количество данных», – пояснил Мурашко.

По его словам, дальнейшее пострегистрационное наблюдение и сбор информации о работе вакцины как раз является условием для ее выпуска.

Мурашко также добавил, что на данный момент министерство дало одобрение на начало клинических испытаний еще одной российской вакцине.

Фото: minzdrav.gov.ru

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