Снижение квартальных показателей Roche не повлияло на прогноз компании на 2020 год

Во II квартале 2020 года глобальный объем продаж лекарственных препаратов Roche сократился на 6%. Тем не менее компания сочла возможным подтвердить прогноз на 2020 год в связи с ростом объема продаж лекарств в июне.

В период с апреля по июнь 2020 года глобальный объем продаж лекарственных препаратов швейцарской фармацевтической компании Roche («Рош») снизился на 6% и составил 11,7 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. За отчетный период продажи лекарств Roche в США снизились на 10%, составив 6,2 млрд долл. На международных рынках, в т.ч. в Китае, этот показатель увеличился на 5% — до 2,4 млрд долл. При этом в Европе объем продаж лекарственных препаратов сократился на 3% — до 2 млрд долл. Общий объем продаж компании снизился на 4% — до 15,2 млрд долл.

В 1-м полугодии 2020 года объем продаж Roche сократился на 5% и составил 31,6 млрд долл. Прибыль за отчетный период снизилась на 5% — до 9,2 млрд долл.

Тем не менее с учетом влияния пандемии на бизнес компании на данный момент Roche подтвердила прогноз на 2020 год, согласно которому рост объема продаж увеличится в пределах низких и средних однозначных процентных показателей при постоянных курсах валют, а прибыль на акцию от основных операций будет соответствовать показателю продаж. По словам исполнительного директора Roche Северина Швана, компания сочла возможным оставить прогноз на 2020 год без изменения на фоне быстрого восстановления роста продаж лекарств в июне.

Илья Дугин

pharmvestnik