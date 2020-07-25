Роспатент опроверг схожесть товарных знаков «Белый уголь» с активированным углем

Роспатент оставил в силе действие двух товарных знаков БАД «Белый уголь», зарегистрированных компаниями «Добропит» и «Омнифарма Юроп Лимитед». Возражение против товарных знаков подали ООО «Биотерра» и ООО «Биола» — компании аргументируют жалобу схожестью названий со знаком «Белый сорбент».

Согласно заявлению возражающих компаний, названия имеют смысловую ассоциацию с известным энтеросорбентом — активированным углем, что может ввести потребителей в заблуждение относительно состава препарата.

По мнению заявителей, название «Белый уголь» также является сходным с обозначением «Белый сорбент», поскольку слова «Уголь» и «Сорбент» обладают одинаковым смыслом — препятствие интоксикации организма. Они уверены, что рядовой потребитель воспринимает слово «Уголь» как характеристику товара, указывающую на его вид, свойства и назначение.

Еще одним аргументом к возражению стали доводы о том, что уголь не является минеральным веществом, хотя оспариваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров «добавки минеральные пищевые». По мнению заявителей, это противоречит пункту 3 статьи 6 закона № 3520-1 от 23.09.1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (в ред.

Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ).

Товарный знак по свидетельству № 415859 (компания «Добропит») является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.Товарный знак по свидетельству № 510767 (компания «Омнифарма Юроп Лимитед») является комбинированным, выполнен в виде горизонтальноориентированного темного прямоугольника, внутри которого размещена светлая надпись «Белый уголь», выполненная стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и светлый круг, расположенный справа от надписи.

В ответ на возражения, правообладатели препарата указали на то, что название «Белый уголь» напрямую не указывает на то, что товар является активированным углем.

Что касается обстоятельств, связанных с возможностью неверного представления потребителей относительно свойств товаров «добавки минеральные пищевые», правообладатель указывает на логическую ошибку возражения — знак «Белый уголь» не является словом «Уголь». Более того, словосочетание «Белый уголь» является неким парадоксом (уголь белым не бывает). Также ответчики указали на то, что обозначение «Белый уголь» интенсивно используется правообладателями около 13 лет.

В результате коллегия пришла к выводу, что оспариваемые товарные знаки не являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя, а доводы о их ассоциации с активированным углем остаются недоказанными. Роспатент отказал в удовлетворении возражений, направленных к компаниям «Добропит» и «Омнифарма Юроп Лимитед». Правовая охрана товарных знаков «Белый уголь» остается в силе.

Руслан Мавлиханов

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