Гидроксихлорохин не улучшал состояние при легкой и средней тяжести COVID-19

Очередное испытание гидроксихлорохина при коронавирусной инфекции представили бразильские исследователи. Они пришли к выводу, что применение препарата самостоятельно или в комбинации с азитромицином не улучшало состояние при легком и среднем течении COVID-19.

Новое рандомизированное исследование не выявило пользы от применения противомалярийного средства гидроксихлорохина и антибиотика азитромицина у госпитализированных с легкой и средней тяжестью COVID-19 пациентов. Испытание проводилось в 55 больницах Бразилии, где гидроксихлорохин был рекомендован как средство для лечения коронавирусной инфекции с марта этого года, сообщает medvestnik.ru со ссылкой на публикацию в журнале The New England Journal of Medicine.

В исследование включили 667 пациентов (у 504 из которых был подтвержден диагноз COVID-19) и распределили на три группы с близким числом участников. Первая группа получала только стандарт лечения коронавирусной инфекции, вторая – стандарт лечения и гидроксихлорохин, третья – стандарт лечения, гидроксихлорохин и азитромицин.

Спустя 15 дней исследователи оценивали статус участников – больше не госпитализированы, получают дополнительный кислород, находятся на ИВЛ и др. Оказалось, что клиническое состояние пациентов в последних двух группах практически не отличалось от стандарта лечения.

Несколькими днями ранее ученые из США и Канады обнаружили, что даже раннее начало лечения гидроксихлорохином при легких симптомах COVID-19 значительно не выигрывает по сравнению с плацебо. Однако эксперты из больничной сети Henry Ford посчитали, что раннее начало такой терапии способно снижать смертность среди госпитализированных пациентов.

В начале июля ВОЗ окончательно отказалась от испытаний гидроксихлорохина. В организации заключили, что этот прпарат не вызывает или практически не вызывает снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19. Этому предшествовали результаты испытания, инициированного самой ВОЗ, и масштабное британское исследование.

К июню стало известно о приостановлении применения гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции в европеских странах. Позднее регулятор США отозвал экстренное разрешение на применение гидроксихлорохина и хлорохина при тяжелой форме COVID-19, заключив, что риски превышают пользу такой терапии. При этом в весенние месяцы пандемии аналитики отметили рост назначений этих противомалярийных средств в США до такого уровня, который мог повлиять на лечение пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями.

Что касается потенциала гидроксихлорохина для профилактики коронавирусной инфекции, Оксфордский университет решил возобновить международное испытание в этой области с участием 40 тыс. работников здравоохранения. Отдельное клиническое исследование Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) обнаружило неэффективность гидроксихлорохина в качестве профилактического средства, но зафиксировало более мягкое течение заболевания у принимавших препарат.

В действующей седьмой версии методических рекомендаций Министерства здравоохранения по терапии COVID-19 гидроксихлорохин присутсвует в схемах лечения и профилактики. Возможное исключение препарата из российских рекомендаций анонсировал эксперт Минздрава.

Анастасия Теслина

pharmvestnik