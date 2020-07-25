Суд отправил в СИЗО совладельца «Костромской медтехники» за поставку просроченных ИВЛ

Октябрьский районный суд Владимира отправил в СИЗО совладельца и руководителя ООО НПФ «Костромская медтехника» Андрея Герасимова и коммерческого директора компании Ольгу Рыжову по обвинению в мошенничестве и продаже недоброкачественных аппаратов ИВЛ «ФАЗА-5НР» 1995-2000 года выпуска, взятых со складов Росрезерва под видом работоспособного оборудования в медучреждения Владимирской области. Одним из потерпевших стал депутат Госдумы Григорий Аникеев, который приобрел аппараты и передал их перепрофилированной для пациентов с коронавирусом больнице №6 Владимира. Октябрьский районный суд Владимира отправил в СИЗО совладельца и руководителя ООО НПФ «Костромская медтехника» Андрея Герасимова и коммерческого директора компании Ольгу Рыжову по обвинению в мошенничестве и продаже недоброкачественных аппаратов ИВЛ «ФАЗА-5НР» 1995-2000 года выпуска, взятых со складов Росрезерва под видом работоспособного оборудования в медучреждения Владимирской области. Одним из потерпевших стал депутат Госдумы Григорий Аникеев, который приобрел аппараты и передал их перепрофилированной для пациентов с коронавирусом больнице №6 Владимира.

По версии следствия, Андрей Герасимов и Ольга Рыжова, достоверно зная о том, что аппараты ИВЛ «ФАЗА-5НР» были выпущены в период с 1995 по 2001 год, а их регудостоверение, как и срок хранения, истекли в период до ноября 2008 года, сбыли ИВЛ «значительному количеству организаций» на территории Владимирской области, под видом качественных медицинских изделий на общую сумму 10,84 млн рублей. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 238.1 (сбыт фальсифицированных медизделий, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд, рассмотрев ходатайство Следственного комитета, отправил в СИЗО Андрея Герасимова и Ольгу Рыжову на два месяца – до 19 и 20 сентября 2020 года.

В апреле 2020 года управление СК РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело из-за поставки 50 аппаратов ИВЛ «Фаза-5НР» с истекшим сроком регудостоверения на общую сумму 6 млн рублей в Городскую больницу №6 Владимира, перепрофилированную под пациентов с коронавирусной инфекцией. Как выяснилось, медоборудование закупил депутат Госдумы от региона Григорий Аникеев, благотворительный фонд которого обнаружил дефицитные аппараты у поставщика из Костромской области – Научно-производственной фирмы «Медтехника-Сервис».

В ходе расследования поставок сотрудники МВД и ФСБ вышли на первичных продавцов оборудования и в конце апреля 2020 года изъяли 1,5 тысячи аппаратов аналогичных ИВЛ с истекшим сроком регудостоверения, предполагавшихся для поставки в медучреждения, при обысках в Московской, Костромской и Свердловской областях. Общая стоимость медизделий оценивалась более чем в 700 млн рублей. Правоохранительные органы задержали семерых подозреваемых в сбыте оборудования, пять из которых были отправлены под домашний арест.

По сведениям Росздравнадзора, аппараты ИВЛ «Фаза-5НР» выпускались ОАО «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» и Уральским приборостроительным заводом (входит в ГК «Ростех»). Регудостоверение на оборудование истекло в 2008 году.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НПФ «Костромская медтехника» зарегистрирована в 1994 году, долей в 75% компании владеет Андрей Герасимов, еще 25% принадлежит Марине Бакуловой. В 2018 году компания выручила 336 млн рублей, чистая прибыль составила 15,1 млн рублей. По итогам 2019 года в рейтинге «ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий» Аналитического центра Vademecum компания заняла 45-ю строчку с объемом поставок 725 млн рублей.