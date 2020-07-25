ФАС вынесла решение по делу Пензенского онкодиспансера и «Фармимэкса»

ФАС России признала Пензенский областной онкологический диспансер нарушившим п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции. Медучреждение заранее предоставляло дистрибьютору «Фармимэкс» информацию о планируемых закупках, требованиях к участникам и условиях поставки, создав преимущественные условия на торгах. Сумма контрактов, выигранных таким образом дистрибьютором, составила более 156 млн рублей. При этом служба прекратила антимонопольное дело в отношении самого «Фармимэкса» по п. 1 ч. 1 той же статьи – о заключении с онкодиспансером соглашений, которые могут ограничить конкуренцию или создать преимущество на торгах. ФАС России признала Пензенский областной онкологический диспансер нарушившим п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции. Медучреждение заранее предоставляло дистрибьютору «Фармимэкс» информацию о планируемых закупках, требованиях к участникам и условиях поставки, создав преимущественные условия на торгах. Сумма контрактов, выигранных таким образом дистрибьютором, составила более 156 млн рублей. При этом служба прекратила антимонопольное дело в отношении самого «Фармимэкса» по п. 1 ч. 1 той же статьи – о заключении с онкодиспансером соглашений, которые могут ограничить конкуренцию или создать преимущество на торгах.

Соглашение между «Фармимэксом» и онкодиспансером установило пензенское Управление ФАС, комиссия которого 26 августа 2019 года признала в действиях сторон нарушения п. 1 ч. 1 ст. 17 закона «О защите конкуренции». Договоренность сторон приводила к заключению контрактов по максимально высокой цене, указывали в управлении.

ФАС опросила участников рынка, которые потенциально могли принять участие в аукционах на поставку экулизумаба, эверолимуса, акситиниба, мелфалана, хлорамбуцила. Компании назвали разные причины, а во входящем в ОАО «Фармация», входящем в «Биотэк», ФАС ответили, что не участвовали, потому что запросы коммерческого предложения о приобретении препаратов, направленные в «Фармимэкс», остались без ответа. Но в службе сделали вывод, что «Фармимэкс» сам планировал участвовать в торгах, поэтому не ответил «Фармации». Из этого ФАС заключила, что у участников были объективные причины не участвовать в торгах, и антиконкурентного соглашения между диспансером и «Фармимэксом» не усматривается.

Дело перешло в уголовную плоскость. В июне 2019 года Железнодорожный суд Пензы признал бывшего главного врача Пензенского онкодиспансера Виталия Серебрякова виновным в получении взятки и приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 11 млн рублей, лишив его права занимать определенные должности в течение трех лет. Взятку он получил от двух неназванных фармкомпаний на сумму 1,6 млн рублей.

В феврале 2019 года в отношении бывшего гендиректора саратовского филиала «Фармимэкса» было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Из приведенных в решении ФАС материалов дела следует, что директор филиала договорилась о том, чтобы за «создание благоприятных условий» «Фармимэксу» при проведении аукционов в 2016 году выплачивать главврачу диспансера до 4% от суммы каждого заключенного контракта через посредника, потом сотрудничество продолжилось.