Taro Pharmaceuticals заплатит $ 200 млн за урегулирование дела о фиксации цен на дженерики

Американская компания Taro Pharmaceuticals согласилась заплатить более 200 млн долларов за урегулирование обвинений в сговоре с целью фиксирования цен на дженерики.

По сообщению министерства юстиции США, компания является пятым фармпроизводителем, признавшим фиксацию цен на генерические лекарственные средства.

По условиям трехлетнего соглашения об отсрочке судебного преследования, Taro Pharmaceuticals заплатит $205,7 млн. Помимо этого, получено согласие компании сотрудничать в проводимом департаментом расследовании. Taro Pharmaceuticals признала, что продажи лекарств, связанные с данным делом, превысили 500 млн долларов.

Минюст США напоминает, что Taro и другие компании зафиксировали цены и сфальсифицировали предложения на лекарства, используемые для профилактики и контроля судорог и лечения биполярного расстройства, боли, артрита, а также различных кожных заболеваний.

«Мы рады, что достигли этого глобального решения с Министерством юстиции, — сказал Удай Балдота (Uday Baldota), генеральный директор Taro. — Таро придерживается высочайшего уровня этики и добросовестности, и мы будем продолжать в полной мере сотрудничать с правительством в его продолжающемся расследовании в области производства дженериков».

Это уже десятое дело, которое будет возбуждено в рамках продолжающегося расследования антимонопольного отдела в отношении фармацевтической промышленности, выпускающей дженерики. На сегодняшний день обвинение предъявлено пяти из шести компаний. Штрафы по этим делам достигли более 426 млн долларов. Кроме того, четырем руководителям были предъявлены обвинения за их роль в установлении цен на дженерики.

gmpnews