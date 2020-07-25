Gilead Sciences приобретает пакет акций Tizona Therapeutics за $300 млн

Компания Gilead Sciences объявила об инвестировании 300 млн долларов в приобретение 49,9% акций Tizona Therapeutics, частной компании, разрабатывающей первую в своем классе иммунотерапию рака. Gilead также получит эксклюзивный опцион на приобретение оставшейся части Tizona за дополнительные 1,25 млрд долларов, включая будущие потенциальные выплаты.

Gilead может воспользоваться возможностью приобретения оставшейся части Tizona после получения результатов исследований 1b фазы экспериментального антитела TTX-080, являющегося первым в своем классе лекарственным средством, которое нацелено на HLA-G. Характер экспрессии HLA-G отличается от экспрессии PD-(L)1, что предполагает потенциальную полезность препарата для лечения опухолей, которые не реагируют на текущую анти-PD-(L)1 терапию.

FDA одобрило заявку Tizona на новый препарат «Investigational New Drug» (IND) для TTX-080, а в третьем квартале этого года компания планирует начать первую фазу клинического испытания оценивая TTX-080 как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими препаратами у пациентов с прогрессирующим раком.

По словам руководства Gilead Sciences, «новая иммунотерапия может оказать существенное влияние на ситуацию в онкологии, помогая пациентам, которые не реагируют на текущие ингибиторы контрольных точек».

Финансовая поддержка позволит Tizona ускорить и расширить клиническую программу TTX-080, а также позволит компании продвинуться в доклинических разработках ряда препаратов.

gmpnews