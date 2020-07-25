Вакцина против коронавируса от компании Sinopharm может быть готова к концу года

Экспериментальная вакцина против нового коронавируса (SARS-CoV-2), разработанная Китайской национальной фармацевтической группой Sinopharm, может быть готова для массового использования населением уже к концу этого года, передает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая. Ранее сообщалось, что вакцина может стать доступной в 2021 году.

Председатель совета директоров Sinopharm Лю Цзинчжэнь (Liu Jingzhen) сообщил государственному телеканалу CCTV, что компания рассчитывает закончить испытание поздней фазы на людях в течение примерно трех месяцев.

Подразделение Sinopharm («Синофарм»), компания China National Biotec Group (CNBG), отвечающее за два проекта противокоронавирусной вакцины, заявило в июне, что вакцина может быть не готова, по крайней мере, до 2021 года, так как отсутствие новых случаев заражения в Китае затруднило проведение дальнейших исследований.

После этого Китай нашел альтернативные испытательные площадки за рубежом, преодолев некоторые из препятствий, с которыми он сталкивается в глобальной «гонке» по разработке вакцины для борьбы с пандемией COVID-19.

На сегодняшний день экспериментальная вакцина (двух вариаций) компании «Синофарм» вступила в третью фазу испытаний с участием около 15 000 человек в Объединенных Арабских Эмиратах.

Другая потенциальная вакцина, разработанная китайской фирмой Sinovac Biotech с использованием аналогичной технологии, также была передана для третьей фазы испытаний, но уже в Бразилию.

Еще одна китайская кандидатная вакцина, разработанная CanSino Biologics Inc и исследовательским подразделением минобороны, которая, по всей видимости, является безопасной и вызывает иммунную реакцию у большинства испытуемых в ходе тщательно наблюдаемого исследования, также ищет возможности для проведения испытания фазы III за пределами Китая.

gmpnews