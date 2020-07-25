Первый российский препарат для лечения меланомы кожи поступил в продажу

В июле месяце в российские аптеки и больницы поступил первый отечественный оригинальный препарат, предназначенный для терапии меланомы, — PD-1 ингибитор c международным непатентованным наименованием пролголимаб. Препарат был одобрен Министерством здравоохранения РФ для терапии одного из самых агрессивных видов рака — метастатической или неоперабельной меланомы — в конце апреля этого года. Ингибитор разработан и производится биотехнологической компанией BIOCAD.

Планируется, что препарат будет доступен больницам федерального и регионального уровня, а также реализовываться через аптечные сети. Включение препарата в перечень ЖНВЛП ожидается в начале 2021 года, что позволит снизить нагрузку на бюджет здравоохранения.

«Рак — это большая беда, которая может прийти в любую семью, — считает Дмитрий Морозов, генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD, — особенно, когда речь идет об одной из самых коварных разновидностей болезни — меланомы кожи. В апреле мы зарегистрировали препарат для терапии этого заболевания, и уже в июле он стал доступен пациентам». Руководитель компании напомнил, что пролголимаб является первым в мире PD-1 ингибитором на основе моноклональных антител IgG1 c дополнительными модификациями его эффекторных свойств. В организме человека ежедневно образуются злокачественные клетки, уничтожаемые иммунными механизмами до того, как опухоль вырастет достаточно, чтобы стать угрозой здоровью. Опухолевая клетка ускользает от иммунного ответа, маскируясь под нормальную клетку, что приводит к ее росту. Ингибиторы PD-1 активируют Т-лимфоциты и позволяют им распознать и уничтожить злокачественные клетки, иммунная система снова начинает бороться с опухолью.

До появления отечественного ингибитора рынок терапии меланомы кожи в России был монополизирован ниволумабом и пембролизумабом. По данным Headway Сompany в 2019 г. эти американские препараты занимали третью и четвертую строчки рейтинга МНН по объему закупок. Совокупная стоимость заключенных контрактов в российских регионах за первые шесть месяцев 2019 г. по ниволумабу составила 2 375,1 млн рублей и 1 854,8 млн рублей по пембролизумабу.

gmpnews