Американский регулятор одобрил дженерик препарата Cordarone® (амиодарон)

Индийская фармацевтическая компания Unichem Laboratories Limited, специализирующаяся на разработке и выпуске дженериков и фармсубстанций, объявила о получении одобрения от Администрации США по продуктам питания и лекарствам (FDA) таблетированной формы препарата amiodarone (амиодарон, 200 мг), являющегося дженериком препарата CORDARONE® (amiodarone) от компании Wyeth Pharmaceuticals Inc.

Препарат будет выпускаться на заводе Unichem в Газиабаде (штат Уттар-Прадеш, Индия).

Амиодарон обладает преимущественно антиаритмическим действием. Показан для лечения угрожающей жизни рецидивирующей фибрилляции желудочков и угрожающей жизни рецидивирующей гемодинамически нестабильной тахикардии у взрослых, которые не ответили на другие доступные антиаритмические средства или при непереносимости альтернативных препаратов.

Отметим, что согласно государственному реестру лекарств, в России зарегистрировано 18 лекарственных средств с МНН амиодарон, преимущественно российского производства, однако абсолютно все предприятия используют в производстве препарата фармацевтическую субстанцию, поставляемую из Китая.

gmpnews