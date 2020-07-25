Фавипиравир от Glenmark показал многообещающие результаты в отношении COVID-19

Индийская фармацевтическая компания Glenmark объявила о результатах клинического испытания фазы 3 дженерика фавипиравира (favipiravir), разработанного и выпускаемого компанией.

В открытом рандомизированном многоцентровом клиническом исследовании, с участием 150 пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19, оценивались эффективность и безопасность фавипиравира (торговое наименование FabiFlu) в дополнение к стандартной поддерживающей терапии в сравнении со стандартной поддерживающей терапией (контрольная группа).

Пациенты получали таблетки фавипиравира 3600 мг (в первый день — 1800 мг два раза в день) и 1600 мг (800 мг два раза в день — во второй и последующие дни) в течение максимум 14 дней, наряду со стандартным поддерживающим лечением. С легкой формой заболевания было 90 пациентов, с умеренной 60 пациентов.

Данные указывают, что пациенты, получавшие фавипиравир, освобождались от вируса на 28,6% быстрее, чем те, кто получал только стандартную поддерживающую терапию (коэффициент риска 1,367 [95% ДИ 0,944; 1,979]; р=0,129).

На 40% было более быстрое достижение «клинического излечения», определяемого как нормализация клинических признаков — температуры, насыщения кислородом, частоты дыхания и кашля, в группе фавипиравира — 3 дня [95% ДИ 3,0; 4,0], в контрольной группе — 5 дней [95% ДИ 4,0; 6,0].

69,8% пациентов в группе фавипиравира достигли клинического излечения к 4 дню, что было статистически значимым по сравнению с 44,9% в контрольной группе (р=0,019).

Компания также сообщила, что препарат хорошо переносился пациентами, без серьезных побочных эффектов или смертельных исходов.

По словам исследователей, результаты испытаний индийского фавипиравира обнадеживают, учитывая серьезность пандемии и срочность проведения исследования.

Напомним, что в прошлом месяце Glenmark получил одобрение индийского регулятора на производство и продажу FabiFlu для ограниченного использования в экстренных случаях у пациентов с симптомами COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести, а буквально несколько дней назад компания снизила цену на препарат до 75 рупий ($ 1,01) за таблетку.

gmpnews