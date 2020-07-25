Фармассоциация предлагает штрафовать аптеки за отказ от закупки маркированных лекарств

Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» предложила ввести штрафы за отказ аптек принимать продукцию с маркировкой, передает ТАСС со ссылкой на письмо ассоциации, которое было направлено председателю межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан Андрею Исаеву.

«Инициировать введение значимых мер административной ответственности в виде оборотных штрафов и приостановления хозяйственной деятельности за отказ фармацевтических компаний и аптечных учреждений от закупки маркированных надлежащим образом лекарственных препаратов, повлекший фактическое замещение их продуктами, не зарегистрированными в качестве лекарственных препаратов», — говорится в сообщении.

Причиной необходимости такой меры в ассоциации назвали решение ряда аптек о замене лекарств биологически активными добавками (БАД), которые имеют идентичные названия. «Производители БАДов умело пользуются этой ситуацией, производя продукты с названиями, которые хорошо известны потребителю как лекарственные препараты», — заявили в ассоциации, отметив, что таким образом потребитель вводится в заблуждение и не получает необходимого лечения.

В связи с этим «АПФ» предлагает во избежание негативных последствий для конкурентной среды ввести обязательную маркировку для БАД, разрешенных к продаже в аптеках. «С введением обязательной маркировки лекарственных препаратов БАДы получают существенное преимущество в виде дополнительного административного барьера для лекарственных препаратов», — пояснили в организации.

Фото с сайта www.summacare.com

gmpnews