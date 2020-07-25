Медизделия, используемые на территории ММК, могут освободить от регистрации

Минздрав России подготовил изменения в пункт 2 Правил государственной регистрации медицинских изделий, что позволит не регистрировать в Росздравнадзоре медизделия, предназначенные для использования на территории Международного медицинского кластера (ММК) и инновационных научно-технологических центрах. Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 5 августа 2020 года.

Согласно постановлению, пункт 2 теперь излагается в следующей редакции:

«Медицинские изделия, перечисленные в пункте 11 статьи 4 Соглашения ‎о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, в том числе медицинские изделия, которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов, к которым предъявляются специальные требования по назначению медицинских работников ‎и которые предназначены исключительно для личного использования конкретным пациентом, а также медицинские изделия, которые предназначены ‎для использования на территории международного медицинского кластера ‎или на территориях инновационных научно-технологических центров, государственной регистрации не подлежат».