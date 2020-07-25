Samsung Biologics расширяет предприятие по производству лекарств в Инчхоне

Южнокорейская Samsung Biologics, одна из ведущих компаний в сфере контрактного производства лекарственных средств (включая биопрепараты), объявила о своих планах по расширению производственных мощностей в соответствии с растущим спросом на рынке.

Компания Samsung Biologics с 2013 года предоставляет услуги асептического розлива и лиофилизации, добившись значительных успехов, получив 25 разрешений на продукцию от мировых регуляторов, включая FDA и EMA. В ответ на прогнозируемый рост спроса на асептический розлив, компания осуществляет стратегические инвестиции в свои глобальные мощности, организуя гибкую линию розлива и два дополнительных лиофилизатора с камерами 41,2 м².

Ожидается, что выполнение производственных операций в соответствии со стандартом GMP на новой линии начнутся во второй половине 2021 года, а расширенная линия лиофилизации будет введена в эксплуатацию в первой половине 2022 года. Благодаря этому расширению, Samsung Biologics добавит в ассортимент готовой продукции мелкосерийное наполнение картриджей и шприцев, а увеличения общей мощности по лиофилизации возрастет на 246% от текущей.

«Мы стремимся удовлетворить любой спрос рынка со стороны наших клиентов, особенно в условиях глобального климата, — сказал д-р Tae Han Kim, генеральный директор Samsung Biologics. — Samsung Biologics продолжает упорно работать над тем, чтобы обеспечить наших клиентов услугами мирового класса, и, благодаря этим инвестициям, мы надеемся предложить большую гибкость и продемонстрировать наши обширные производственные возможности с самой большой производственной мощностью в отрасли».

gmpnews