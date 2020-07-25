КНР выделит странам Латинской Америки 1 млрд долл. на закупку китайских вакцин против COVID-19

Китай предоставит странам Латинской Америки и Карибского бассейна заем на сумму 1 млрд долл. для закупки вакцин против COVID-19 китайской разработки и осуществит ряд других проектов по борьбе с SARS-CoV-2 в регионе.

На сегодняшний день латиноамериканский регион является наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19, а Бразилия, Мексика и Перу входят в рейтинг стран с самым высоким показателем смертности от заболевания, сообщает The Japan Times.

Китай предоставит странам Латинской Америки и Карибского бассейна 1 млрд долл. для закупки вакцин, разработанных китайскими компаниями. Об этом заявил на видеоконференции с главами МИД ряда стран региона министр иностранных дел КНР Ван И.

Глава внешнеполитического ведомства КНР также представил перечень проектов по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые Китай планирует осуществить в странах Латинской Америки.

Заявление о предоставлении займа последовало на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем, который наращивает влияние в регионе, исторически находящемся в зоне интересов США.

Илья Дугин

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