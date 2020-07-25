Фармпроизводителям дали доступ к информации о сериях и партиях их лекарств по всей цепи СМДЛП

Обладателем информации, содержащейся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, является Российская Федерация. Производителям медикаментов обеспечивается доступ к информации о количестве серий и партий таких лекарств по всей цепи поставки и об их владельцах. Соответствующие дополнения внесены в обновленное Положение о СМДЛП.

В случае ввоза в Россию партии лекарственного препарата, произведенного за пределами страны (кроме участниц ЕАЭС), допускается нанесение двухмерного штрихового кода методом печати на этикетку с последующим нанесением на потребительские упаковки (а в случае их отсутствия – на первичные) на таможенном складе. Об этом говорится в Постановлении Правительства № 1079 от 21.07.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 1556». Обновленное Положение о СМДЛП 23 июля опубликовано на официальном портале правовой информации.

Принятые поправки направлены на упрощение работы участников рынка, комментирует заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов. В частности, упрощается регистрация данных в системе, что снижает временные затраты на работу с лекарствами. Кроме того, иностранным поставщикам предоставляется возможность маркировки небольших партий лекарств для таргетной терапии на таможенных складах в России. Оператор готов обеспечить необходимый функционал для этого, проведена работа со складами.

Кроме того, отрегулированы вопросы информационного взаимодействия оператора государственной системы «Честный знак» и органов власти.

«Надеемся, что доступ контрольных органов к информации, передаваемой в автоматическом режиме, будет способствовать снижению административного давления на добросовестных участников оборота, — резюмирует Юсупов. — Дополнительные возможности контроля по своим препаратам теперь получают и сами производители – участники рынка неоднократно заявляли о необходимости реализации такой возможности еще на этапе подготовки к эксперименту. Предоставление доступа к информации о сериях и партиях их лекарственных препаратов по всей цепи поставки позволит компаниям повысить эффективность в логистике, дистрибуции, маркетинге, увеличить оборачиваемость продукции и переходить на работу в формате индустрии 4.0».

Подобные возможности дадут возможность фармпроизводителям оптимизировать свои затраты, что может привести к снижению стоимости препаратов для конечных потребителей, полагает спикер.

Документ описывает порядок ввоза лекарственных препаратов на территорию страны. Допускается предоставление сведений в систему мониторинга субъектом, который осуществил отгрузку (прямой порядок предоставления сведений), или субъектом, который осуществил ввоз (обратный порядок), за исключением случаев, когда маркировка наносилась на таможенном складе. Данная процедура в новом положении также прописана более подробно.

Документ регламентирует объем доступа различных ведомств и участников обращения медикаментов к той или иной информации в СМДЛП.

Постановлением установлено, что в случае сбоя в системе, повлекшего за собой отказ в приеме сведений от субъектов обращения лекарственных средств, оператор СМДЛП размещает на официальном сайте системы информацию о сбое не позднее 4 часов с момента его возникновения, а затем – в течение такого же срока уведомляет о восстановлении полной работоспособности системы.

Фото: Олег Кирюшкин

Екатерина Погонцева

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