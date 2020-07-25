Депутаты ждут от правительства положительного отзыва на законопроект о регулировании фармрынка

На следующей неделе единороссы обсудят с Голиковой законопроект о регулировании фармацевтического рынка. Документ направлен на борьбу с завышением цен аптеками.

Депутаты фракции «Единая Россия» намерены обсудить с вице-премьером Татьяной Голиковой законопроект, направленный на регулирование фармацевтического рынка. Об этом сегодня заявил первый зам руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в ходе брифинга по итогам весенней сессии, пишет ТАСС.

«Нами разработан системный закон, который регулирует деятельность в том числе аптечных сетей и всего аптечного рынка. Мы ждем отзыва правительства и на следующей неделе договорились обсудить законопроект с вице-премьером по социальной политике Татьяной Голиковой», – сообщил Исаев.

Речь идет о законопроекте, который направлен на борьбу с завышением цен аптеками, его внесли депутаты-единороссы в марте. «Мы надеемся, что этот законопроект также будет принят в осеннюю сессию», – подчеркнул Исаев.

Ранее лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что депутаты ждут оперативного положительного отзыва на законопроект.

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