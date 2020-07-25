Три фармкомпании отказались терять прибыль от вакцин против COVID-19

Moderna, Pfizer и Merck заявили в Конгрессе о том, что они не хотят упускать свою прибыль и не будут учитывать ситуацию с пандемией при установлении цен на свои вакцины. В отличие от них Johnson & Johnson и AstraZeneca подтвердили отказ от прибыли от продажи вакцин на период пандемии.

Американские компании Moderna («Модерна») и Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады – MSD) заявили в комиссии Конгресса о намерении получать прибыль от продажи своих вакцин против COVID-19 в случае их одобрения, пишет FirstWord Pharma.

По словам директора по вопросам взаимодействия с пациентами Merck Джули Гербердинг, компания не планирует продавать вакцину даже по себестоимости. При этом она сочла преждевременным озвучивать какой-либо порядок цен на будущее.

Pfizer («Пфайзер») также выразил желание не просто окупить расходы на создание вакцины против коронавирусной инфекции. Однако руководство кампании все же отметило, что осознает чрезвычайность ситуации и это найдет свое отражение в ценообразовании.

Между тем руководители Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон» и AstraZeneca («АстраЗенека») подтвердили, что не намерены получать прибыль от своих кандидатных вакцин, пока продолжается пандемия.

Илья Дугин

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