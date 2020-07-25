«Вектор» начинает исследование препарата для лечения натуральной оспы

ГНЦ ВБ «Вектор» получил разрешение Минздрава на исследование препарата НИОХ-14, следует из реестра Минздрава. Испытание будет проходить с участием здоровых добровольцев.

Областью применения исследуемого препарата НИОХ-14 являются инфекционные болезни. Первая фаза испытаний будет проходить в МСЧ 163 Федерального медико-биологического агентства в Кольцово. По информации из реестра Минздрава, препарат получат 90 добровольцев. Будет проведена оценка безопасности, переносимости и фармакокинетики лекарства. Участники исследования получат экспериментальный препарат в капсулах.

По информации из открытых источников, НИОХ-14 является препаратом для лечения натуральной оспы. Это совместная разработка Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова и ГНЦ ВБ «Вектор». Молекула обладает противовирусной активностью в отношении ортопоксвирусов, к которым относится натуральная оспа. В открытых источниках описаны результаты экспериментов in vitro и на лабораторных животных.

Активность НИОХ-14 в отношении ортопоксвирусов сопоставима с tecovirimat, который одобрен FDA для лечения натуральной оспы в 2018 году. Год назад описан успешный случай лечения tecovirimat лаборантки, случайно заразившейся вирусом коровьей оспы.

По данным PubChem, tecovirimat обладает прямым противовирусным действием. Ингибируя белок VP37 вирусной оболочки, блокирует способность вирусных частиц высвобождаться из инфицированных клеток.

В России зарегистрированы четыре вакцины для профилактики оспы: АО «НПО «Микроген» и ФГУ «48 ЦНИИ Министерства обороны России». Две вакцины 48 ЦНИИ одобрены для перорального приема, изготовлены в виде жевательных и делимых таблеток.

Натуральная оспа относится к особо опасным инфекциям. Благодаря программе глобальной иммунизации ВОЗ в 1980 году объявила о ликвидации болезни. Вирус натуральной оспы хранится только в двух лабораториях мира: «Вектор» и CDC в США.

Елена Воронина

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