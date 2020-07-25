Sanofi начала поставки противогриппозной вакцины в США на сезон 2020/2021

Sanofi Pasteur поставила в США первые дозы своей вакцины против сезонного гриппа. Компания увеличила объемы производства из-за ожидаемого роста спроса.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют ежегодную вакцинацию против гриппа в качестве первой и самой важной меры по защите против вируса гриппа. Вакцинация в период 2020–2021 годов имеет особо важное значение. Она позволит не только снизить риск самого заболевания, но и высвободить ресурсы системы здравоохранения для лечения пациентов с COVID-19, пишет FirstWord Pharma.

Французская компания Sanofi Pasteur («Санофи Пастер») – глобальный бизнес компании Sanofi («Санофи») – отправила в США первые партии противогриппозной вакцины в преддверии сезона гриппа 2020–2021 годов. Поставки продолжатся до ноября 2020 года в соответствии с требованиями заказчиков и графиком вакцинации.

В целях ожидаемого роста спроса компания также увеличила объемы производства противогриппозных вакцин по сравнению с 2019 годом.

Важно отметить, что CDC не изменили рекомендации по срокам вакцинации. По мнению экспертов, несмотря на то, что первые партии вакцины уже поступили, начинать вакцинацию в летний период преждевременно, поскольку уровень защиты может снизиться, если период между вакцинацией и пиком сезона гриппа будет слишком продолжительным. В соответствии с рекомендациями CDC самое подходящее для профилактии гриппа время – сентябрь и октябрь, хотя в зависимости от уровня циркуляции вируса вакцинация может продолжаться и в более поздние сроки.

Илья Дугин

pharmvestnik