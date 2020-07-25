Евросоюз сократит расходы на здравоохранение на 80% к 2027 году

Необходимость высвобождения финансовых ресурсов для восстановления экономики после пандемии вынудила Евросоюз пойти на сокращение бюджета здравоохранения, включая средства, которые планировалось направить на снижение хронического дефицита лекарственных средств, в т.ч. за счет репатриации фармпроизводства из стран Азии. К 2027 году бюджет здравоохранения ЕС составит 1,7 млрд евро вместо запланированных 9,4 млрд евро.

Страны ЕС на протяжении многих лет сталкивались с нехваткой жизненно необходимых лекарственных средств, в т.ч. вакцин и антибиотиков. В настоящее время Евросоюз прикладывает немалые усилия для закупки препаратов для применения у пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии, сообщает National Post.

Ситуация с лекарственным дефицитом еще ухудшилась из-за сбоев в поставках, поскольку на фоне пандемии многие страны запретили экспорт лекарств в целях обеспечения потребностей внутренних рынков. Положение осложняется также зависимостью европейских фармкомпаний от поставок активных фармсубстанций из Индии и Китая.

Тем не менее, несмотря на проблемы европейской фармотрасли, Евросоюз вынужден сократить расходы на здравоохранение в целом с запланированных 9,4 до 1,7 млрд евро (80%) до 2027 года и перенаправить высвободившиеся средства на восстановление экономики блока после пандемии.

Илья Дугин

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