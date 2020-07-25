Минздрав утвердил Порядок проведения экспертизы качества и безопасности медизделий

Минздрав утвердил Порядок организации и проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий.

Минюст России зарегистрировал 22 июля приказ Минздрава России № 206н от 20.03.2020 «Об утверждении Порядка организации и проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий». Об этом сообщается на сайте regulation.gov.ru.

Документом вводится особый порядок проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медизделий 1-го класса потенциального риска применения и медизделий для диагностики in vitro при их госрегистрации, в связи с тем, что данная экспертиза в соответствии с правилами проводится в один этап, в то время как для иных медизделий она является двухэтапной.

На первом этапе проводится экспертиза заявления о госрегистрации медизделия и документов, которые приводятся в приказе, ‎для определения возможности (невозможности) проведения клинических испытаний медицинского изделия.

На втором этапе проводится экспертиза полноты и результатов проведенных технических испытаний, токсикологических и клинических испытаний, а также испытаний в целях утверждения типа средств измерений (в отношении медизделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, перечень которых утверждается Минздравом России.

Документом также уточняется порядок проведения экспертизы для определения возможности (невозможности) внесения изменений ‎в документы регистрационного досье.

Елена Сидорова

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