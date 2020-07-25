Разработчики МкАТ для лечения COVID-19 обменяются информацией о производственных мощностях

В связи с высоким потенциалом препаратов на основе моноклональных антител (МкАТ) для терапии COVID-19 и тем, что спрос на них превысит производственные возможности отдельно взятых компаний, Минюст США направил ряду разработчиков письма с разрешением обмениваться информацией о наличии у них производственных мощностей. В перечень вошли Eli Lilly, Amgen, AbCellera Biologics, AstraZeneca, Genentech и GlaxoSmithKline, пишет Reuters.

Что касается Regeneron, компания уже заключила контракт с Министерством здравоохранения и социальных служб США, по условиям которого она освободит свои производственные мощности за счет перевода выпуска других препаратов на предприятие в Ирландии.

В Минюсте подчеркнули, что компании взяли на себя обязательство не обмениваться информацией по ценам на МкАТ, которые продемонстрировали свою эффективность и безопасность и одобрены к применению.

Илья Дугин

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