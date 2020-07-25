EС рассчитывает закупать вакцины против COVID-19 по цене ниже 40 долл. за дозу Сегодня 19:42 33

Инициатива COVAX подразумевает закупку вакцин против коронавирусной инфекции по 40 долл. за дозу для экономически развитых стран. Тем не менее Евросоюз посчитал слишком длительным и экономически невыгодным свое присоединение к ней, поскольку рассчитывает закупать вакцины по более низкой цене, сообщает Reuters.

В настоящее время блок самостоятельно ведет переговоры с несколькими компаниями-разработчиками о предварительных закупках вакцин. Для этих целей планируется задействовать средства резервного фонда в размере 2 млрд евро. ЕС рассчитывает получить вакцины уже к концу 2020 года.

Несмотря на отказ от участия в COVAX, ЕС поддерживает инициативы по равноправному доступу к вакцинам против коронавирусной инфекции. Блок инициировал две глобальные кампании по мобилизации средств, благодаря которым удалось привлечь около 19 млрд долл.

Илья Дугин

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