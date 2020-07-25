EС рассчитывает закупать вакцины против COVID-19 по цене ниже 40 долл. за дозу Сегодня 19:42 33

Евросоюз не заинтересован в присоединении к финансовой инициативе COVAX для закупки потенциальных вакцин против COVID-19, цель которой – гарантировать быстрый и равноправный доступ к вакцинам в глобальном масштабе. Блок считает закупку в рамках COVAX нецелесообразной и самостоятельно ведет переговоры с рядом разработчиков. На эти цели планируется выделить средства из резервного фонда.
Инициатива COVAX подразумевает закупку вакцин против коронавирусной инфекции по 40 долл. за дозу для экономически развитых стран. Тем не менее Евросоюз посчитал слишком длительным и экономически невыгодным свое присоединение к ней, поскольку рассчитывает закупать вакцины по более низкой цене, сообщает Reuters.
В настоящее время блок самостоятельно ведет переговоры с несколькими компаниями-разработчиками о предварительных закупках вакцин. Для этих целей планируется задействовать средства резервного фонда в размере 2 млрд евро. ЕС рассчитывает получить вакцины уже к концу 2020 года.
Несмотря на отказ от участия в COVAX, ЕС поддерживает инициативы по равноправному доступу к вакцинам против коронавирусной инфекции. Блок инициировал две глобальные кампании по мобилизации средств, благодаря которым удалось привлечь около 19 млрд долл.
Илья Дугин
pharmvestnik