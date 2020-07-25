В системе МДЛП зарегистрированы все лекарства из находившихся в обороте в 2018-2019 годах

По состоянию на 11 июля в системе МДЛП зарегистрировано 9519 уникальных регистрационных удостоверений. Это более 100% от находившихся, по данным Росздравнадзора, в 2018-2019 годах в обороте препаратов.

Количество уникальных регистрационных удостоверений на лекарственные препараты, зарегистрированные в федеральной государственной информационной системе «Мониторинг движения лекарственных препаратов» (МДЛП), превысило 9500. По состоянию на 11 июля в системе зарегистрировано 9519 уникальных регистрационных удостоверений. Это более 100% от находившихся, по данным Росздравнадзора, в 2018-2019 годах в обороте препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Ранее специалисты министерства и оператора системы маркировки (ЦРПТ) провели сверку регистраций лекарственных препаратов, с производителями проработаны вопросы сверки реестров, оператор собственными силами завел карточки на некоторые лекарственные препараты. В ходе ревизии также выяснилось, что некоторые лекарства перестали производиться.

Список регистрационных удостоверений увеличился, в том числе за счет регистрации в России новых лекарств, среди которых препараты для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Кроме того, список расширен и уточнен в связи с описанием гомеопатических препаратов, перерегистрации препаратов по правилам ЕАЭС, переоформления регистрационных удостоверений на бессрочный формат.

На 17 июля в системе маркировки зарегистрировано 24 117 описаний потребительских упаковок, из которых 15709 – из перечня ЖНВЛП.

Фото: Олег Кирюшкин

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