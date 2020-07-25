Топ-менеджеры Novavax смогут заработать миллионы даже при неудаче вакцины против COVID-19

Исполнительный директор и еще трое топ-менеджеров американской компании Novavax получат опционы на куплю-продажу акций компании, независимо от успеха экспериментальной вакцины против COVID-19. Они смогут воспользоваться ими через год после начала II стадии клинических исследований.

Компания Novavax («Новавакс») существует 33 года. За это время она не вывела на рынок ни одной вакцины, тем не менее администрация Президента США предоставила компании грант в размере 1,6 млрд долл. на разработку вакцины против COVID-19. За последние пять месяцев рыночная капитализация Novavax выросла с 250 млн до 8 млрд долл., пишет Reuters

Исполнительный директор Стэнли Эрк и еще трое топ-менеджеров Novavax получат право на использование опционов на куплю-продажу акций компании по цене закрытия на 21 июня (140,69 долл. за акцию) через год после начала II фазы клинических исследований. При этом право реализации опционов не привязано к полному циклу исследований и выводу кандидатной вакцины на рынок.

Как отметили в компании, опционы предоставлены в качестве поощрения усилий руководства в разработке вакцины против коронавируса.

В случае принятия решения о продаже акций даже по цене закрытия Стэнли Эрк заработает 48,6 млн долл., что в 20 раз превышает его годовой доход в 2019 году (2,4 млн долл.) и намного выше общей суммы годового дохода руководителя американского конгломерата Johnson & Johnson Алекса Горски (25 млн долл.).

Илья Дугин

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